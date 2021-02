Handball: Corona-Verdacht nicht bestätigt - Wetzlar darf Isolation beenden

Der Corona-Verdachtsfall beim Handball-Bundesligisten HSG Wetzlar hat sich nicht bestätigt. Die Mittelhessen dürfen daher in Absprache mit dem Gesundheitsamt des Lahn-Dill-Kreises die angeordnete häusliche Isolation verlassen und den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen. Das teilte der Klub am Freitag mit. Am Mittwoch war das für Donnerstagabend angesetzte Spiel bei der HSG Nordhorn-Lingen wegen des Verdachtsfalls verlegt worden.