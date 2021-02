Mick Schumacher: "Jede Vorbereitung ist gut für mich"

Mick Schumachers Vorbereitungen auf seine erste Saison in der Formel 1 werden durch die Corona-Pandemie erheblich beeinträchtigt.

Mick Schumachers Vorbereitungen auf seine erste Saison in der Formel 1 werden durch die Corona-Pandemie erheblich beeinträchtigt. "Wegen der COVID-Situation kann ich nicht sehr viel machen außer zu trainieren", sagte der 21-Jährige bei Sky: "Leider konnte ich bis jetzt noch nicht nach England und zum Team reisen, was in einem normalen Jahr schon öfters passiert wäre." Physisch sei er aber auf einem guten Niveau und fühle sich bereit.