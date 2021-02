Borussia Dortmund: Was unter Edin Terzic besser geworden ist

Vier Niederlagen, ein Remis, vier Siege – für Edin Terzic läuft es in der Liga zurzeit alles andere als rund. Er steht mit dem BVB vor dem Heimspiel am Samstag gegen Hoffenheim ( ab 15.30 Uhr im LIVETICKER ) enorm unter Druck.

Routinier Thomas Delaney lobt: "Er ist ein guter Trainer, seriös, kommuniziert sehrt gut und sagt deutlich, was der Plan ist, was er sich von uns erwartet. Wir machen es auch in den Analysen gut."

Für Terzic gibt es auf dem Trainingskomplex in Dortmund-Brackel drei wichtige Zimmer: Den Meeting-Raum, den er selbst "Raum der Verbesserung" nennt, in dem Spiel- und Trainingsanalysen gemacht werden, den Medien-Raum, in dem sich Terzic auf der Pressekonferenz stets schützend und lobend vor seine Spieler stellt, und das Trainer-Büro. In letzterem geht der 38-Jährige hinter verschlossenen Türen in Einzelgesprächen schonungslos, offen und direkt mit seinen Jungs in Kritik.