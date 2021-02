Bundesliga: RB Leipzig bei Elfer-Wirbel gegen FC Augsburg 2:1

Vor dem Kracherspiel in der Champions League gegen den FC Liverpool hat RB Leipzig in der Bundesliga einen 2:1(2:0)-Sieg gegen den FC Augsburg eingefahren und reist nur mit Selbstvertrauen nach Budapest.

Dani Olmo per Foulelfmeter (38.) und Christopher Nkunku mit seinem vierten Saisontor (43.) sorgten für die Treffer der Leipziger, Daniel Caligiuri verkürzte für den FCA ebenfalls vom Elfmeterpunkt (76). (Das Spiel im Ticker zum Nachlesen)

Upamecano nicht in der Startelf

Julian Nagelsmann rotierte zum Auftakt des 21. Spieltags insgesamt vier Mal: Marcel Halstenberg startete für Upamecano, Lukas Klostermann für Tyler Adams, Amadou Haidara für Marcel Sabitzer, Yussuf Poulsen für Alexander Sörloth. Dass Upamecano nach sehr langer Zeit nicht in der Startelf stand hatte laut RB-Sportdirektor Markus Krösche nichts mit dessen Wechsel zu den Bayern zu tun. Vielmehr sollte er wohl für das Achtelfinal-Hinspiel in der Königsklasse geschont werden.

Nagelsmanns Gegenüber Heiko Herrlich stellte gegenüber dem 0:2 gegen Wolfsburg auf zwei Positionen um: Marek Suchy ersetzte in der Innenverteidigung kurzfristig Felix Uduokhai. Statt offensiv auf Florian Niederlechner zu setzen, entschied sich der FCA-Coach mit Reece Oxford für die defensivere Variante. (Spielplan der Bundesliga)

Elfer-Drama um Olmo

Jener Oxford fiel in der ersten Hälfte direkt mit zwei unschönen Aktionen. Schon nach drei Minuten sah der 22 Jahre alte Innenverteidiger Gelb nach Foul an Angelino. Den anschließenden Freistoß zirkelte Nkunku an der Mauer vorbei, Keeper Rafal Gikiewicz rettete die Augsburger vor einem frühen Rückstand und faustete zur Ecke.