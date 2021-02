2. Bundesliga: Hamburger SV - Greuther Fürth live im TV, Stream, Ticker

Sven Ulreich und der Hamburger SV wollen an der Spitze der 2. Bundesliga bleiben © Imago

Der Hamburger SV will die Spitze der 2. Bundesliga verteidigen - und muss sich dabei gegen einen formstarken Verfolger durchsetzen.

Der Hamburger SV muss auf dem Weg zum Aufstieg in die Bundesliga einen schweren Brocken aus dem Weg räumen.

Der am Freitag von Holstein Kiel zumindest vorübergehend abgelöste Zweitliga-Spitzenreiter bekommt es am 21. Spieltag mit der SpVgg Greuter Fürth zu tun. Vor dem Wochenende trennten den HSV und den Verfolger gerade einmal drei Punkte.

Hamburg geht dennoch leicht favorisiert in das Topspiel. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune ist seit zehn Spielen ohne Niederlage und gab dabei nur sechs Punkte ab. Das Team aus dem Norden bringt in dieser Saison endlich die Stabilität mit, um die Rückkehr ins Fußball-Oberhaus perfekt zu machen ( 2. Bundesliga: Spielplan und Ergebnisse )

Vor allem offensiv überzeugen die Rothosen fast immer. 46 Tore erzielten Hamburg in den bisherigen 20 Spielen bereits. In der ersten und zweiten Liga gibt es nur eine Mannschaft, die häufiger jubelt: den FC Bayern. Mit 25 Gegentoren hat der HSV aber von den besten vier Mannschaften in Liga zwei auch die meisten Treffer zugelassen.