FC Bayern leiht Justin Che vom FC Dallas aus

Wie die Münchner am Freitag mitteilten, kommt Justin Che vom FC Dallas auf Leihbasis bis zum 30.06.2021 an die Säbener Straße. Von diesem Deal war bereits Anfang Februar berichtet worden .

Wird Che der nächste Richards?

Che für U19 vorgesehen

Che hat allerdings in der höchsten US-amerikanischen Profiliga noch kein Spiel gemacht. 2020 absolvierte Che 16 Matches für North Texas SC, das Farmteam des FC Dallas, und verdiente sich einen Platz im All-League First Team der USL League One, der dritten US-Liga. Dazu wurde der Abwehrspieler für die Auszeichnung "Young Player of the Year" der Liga nominiert.