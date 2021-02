Eisschnelllauf: Claudia Pechstein mit 20. WM-Start

Claudia Pechstein startet in ihre 20. Einzelstrecken-WM. In der Teamverfolgung ist für das deutsche Trio allerdings wenig zu holen.

Die fünfmalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein ist mit Verspätung in ihre 20. Einzelstrecken-WM gestartet. Die 48-Jährige, die am Donnerstag wegen Rückenproblemen auf einen Einsatz über 3000 m verzichtet hatte, lief am Freitag in niederländischen Heerenveen in der Teamverfolgung auf den achten und letzten Platz.