Eleven erweitert das Street Fighter V Roster

Eleven ist der neueste Kämpfer in Street Fighter V © Capcom

Aufgrund eines Leaks blieb Capcom keine andere Wahl, als den neuesten Kämpfer in Street Fighter V zu bestätigen. Eleven kann sich in jeden anderen Charakter verwandeln.

Nicht immer sind es Dataminer, die vertrauliche Informationen vorab verkünden. Diesmal war das Leck bei Twitch direkt, die versehentlich den DLC Fighter Eleven ankündigten. Bei Eleven handelt es sich um einen Bonuscharakter, wie es ihn noch nie in Street Fighter gab, denn das Wesen verwandelt sich zu Rundenbeginn in eine zufällige, andere Spielfigur. Auch V-Skill und V-Trigger werden willkürlich selektiert.

Im Grunde erinnert Eleven, welcher laut Backstory der Vorgänger von Twelve aus Street Fighter III ist, an Mokujin aus Tekken, doch nimmt dieser im Gegensatz dazu die Form des gewählten Kämpfers an. Das ist zwar eine nette Mechanik, aber bei Capcom selbst weiß man wohl, dass dieser in einer kompetitiven Community nur wenig Interesse generiert, weswegen Eleven bewusst als Bonus Content gedacht ist und nicht als Teil des regulären Season 5 Rosters.