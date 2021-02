CS:GO: AWP-Legende GuardiaN wieder auf dem freien Markt verfügbar

Der 29-jährige Ausnahmespieler musste seit Januar 2020 bei Natus Vincere die Bank hüten, nachdem er in der Startaufstellung von Ilya " Perfecto " Zalutskiy ersetzt wurde. Jetzt kündigte GuardiaN auf Twitter an, dass sein Vertrag beendet und er auf der Suche nach einer neuen Herausforderung sei. Er zählt zu den erfolgreichsten Counter-Strike Spielern aller Zeiten. Gleich acht MVP-Medaillen und sechs Top-20-Spieler des Jahres Auszeichnungen kann er für sich beanspruchen. Ende 2019 kehrte er vom FaZe Clan zurück zu Na'Vi , wurde jedoch nach zwei Monaten wegen mangelnder Form auf die Ersatzbank verbannt.

In der Zwischenzeit war er aber keineswegs untätig: Beim Flashpoint 1 Turnier sprang er bei Dignitas für Hakon "hallzerk" Fjaerli ein, den Rest der Zeit verbrachte er mit dem streamen von CS:GO (besonders FPL Matches) auf Twitch. Wer seine Streams verfolgt oder sich eines seiner Highlight-Videos auf YouTube anschaut, merkt schnell: In dem erfahrenen Spieler steckt noch eine Menge Feuer, er will es auf alle Fälle nochmal als Profi versuchen und zeigen, dass er auch mit knapp 30 Jahren mit den Besten der Welt mithalten kann.