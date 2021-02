FC Bayern: Jérôme Boateng "bis auf Weiteres" raus - so geht es weiter

Jérôme Boateng ist am Freitagmorgen mit dem Team in München gelandet. Im Klub-WM-Finale fehlte er wegen eines privaten Vorfalls - doch wie geht es weiter?

Hansi Flick hatte sich am Mittwoch ergriffen gezeigt, als er danach gefragt wurde, was nun mit Jérôme Boateng geschehen werde. Das Geschehen rund um den Abwehrstar habe "uns alle mitgenommen", betonte Flick.

Boateng verzichtet auf Finale der Klub-WM

Boateng verzichtete auf eigenen Wunsch auf die Teilnahme am Finale der Klub-Weltmeisterschaft gegen Tigres (1:0) am Donnerstagabend und wollte ursprünglich vor seinen Mitspielern nach München zurückkehren. Daraus wurde aber nichts, weil sich keine passende Flugmöglichkeit finden ließ. So landete der 32-Jährige mit dem Bayern-Tross am Freitagmorgen gegen 6.30 Uhr in München.