Australien Open; Fans verlassen Arena während Djokovic-Match wegen Corona-Verordnung

So etwas hat es in der Tennis-Historie noch nicht gegeben - und dürfte nicht nur die Beteiligten vor Ort eiskalt erwischt haben:

Mitten während der Partie zwischen Novak Djokovic (Serbien) gegen Taylor Fritz (USA) bei den Australian Open haben die Fans die Rod-Laver-Arena in Melbourne fluchtartig verlassen müssen. ( Australian Open 2021 von 8. bis 21. Februar im LIVETICKER )

Hintergrund sind die ab Mitternacht in Kraft getretenen neuen Corona-Verordnungen. Der abermalige fünftägige Lockdown für die australische Metropole war wegen des Ausbruchs der britischen Corona-Mutation in einem Quarantäne-Hotel am Flughafen von Melbourne verhängt worden und galt ab Freitag um 23.59 Uhr (Ortszeit).