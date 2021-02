Bundesliga heute: FC Union Berlin - FC Schalke live im TV, Stream, Ticker

Dem abgeschlagenen FC Schalke bleiben nur noch Endspiele. Das nächste Must-Win-Spiel steigt bei Union Berlin. Christian Gross glaubt noch an Königsblau.

Als Tabellenletzter ist Schalke einmal mehr klarer Außenseiter. Von den letzten fünf Partien wurde nur eine nicht verloren, nur beim 1:1 gegen Werder Bremen nahm die Mannschaft von Trainer Christian Gross immerhin einen Punkt mit. Viel zu wenig für ein Team, das derzeit neun Punkte von der Relegation trennt. Also genauso einen Punkt mehr, als nach 20 Spielen bisher auf dem Konto zu finden sind ( Bundesliga: Die Tabelle ).

"Die Frage ist, ob die Zeit reicht. Es bleibt nicht viel davon", sagte Gross gegenüber Schweizer Medien angesichts von neun Punkten Rückstand auf das rettende Ufer. Weil die direkte Konkurrenz anders als Schalke zuletzt fleißig punktete, werde schon die Aufgabe bei Union Berlin am Samstag ein "100-Prozent-Spiel", so Gross: "Wir müssen an unsere Leistungsgrenze gehen."