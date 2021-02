Liverpool und Klopp ohne Fabinho bei Leicester

Allrounder Fabinho wird am Samstag (13.30 Uhr im LIVETICKER) im Premier-League-Spiel bei Leicester City fehlen. Wie Klopp am Freitag mitteilte, plagt den Brasilianer eine Muskelblessur. Fabinho hatte zuletzt drei Ligaspiele in Folge verletzt verpasst, am vergangenen Sonntag beim 1:4 gegen Manchester City aber wieder 90 Minuten gespielt.