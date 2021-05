Volleyball: Berlin in der Champions League gegen Trient

Die Berlin Recycling Volleys treffen im Viertelfinale der Volleyball-Champions-League auf den italienischen Vertreter Trentino Volley. Das ergab die Auslosung am Freitag in Luxemburg. Das Hinspiel steigt am 25. Februar in Berlin, zum Rückspiel tritt der deutsche Serien-Meister Anfang März (2., 3. oder 4.) beim dreimaligen Champions-League-Sieger an.