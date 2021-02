Sportmediziner Bloch spricht sich für einheitliche Quarantänemaßnahmen aus

Dennoch sieht Bloch die Rolle des Fußballs in der Corona-Pandemie kritisch. Der Fußball habe momentan schon "viele Rechte. Das ist an manchen Stellen grenzwertig. Man lässt im professionellen Fußball vieles zu, was man woanders nicht zulassen würde", sagte Bloch. Fingerspitzengefühl sei gefragt, denn "solche Ereignisse führen nicht zu einer großen Akzeptanz in der Gesellschaft".