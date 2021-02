Tokio: Schimmelpfennig rechnet mit 400 deutschen Teilnehmern

Das gab der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) am Freitag bekannt. Derzeit seien 226 Sportler namentlich oder per Quotenplatz qualifiziert.

In Rio 2016 bestand die deutsche Mannschaft aus 418 Sportlern, in London 2012 aus 392. Der Höchstwert stammt von 1996 (Atlanta/465).

Am Donnerstag tauschten sich Athleten, Trainer und Betreuer mit Medizinern sowie DOSB-Vertretern in einer Videokonferenz über die Folgen der COVID-19-Pandemie für die Vorbereitung auf und die Teilnahme an den Spielen in Tokio 2021 und Peking 2022 aus. "Das Fazit der aktuellen Stimmungslage im Team D und des Abends zusammengefasst: besser vorsichtige Spiele als keine", sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann.