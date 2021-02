Ski-WM: DSV-Abfahrer im Training vorne dabei

Die deutschen Skirennläufer haben im ersten Trainingslauf für die WM-Abfahrt am Sonntag (11.00 Uhr) die Hoffnung auf eine weitere Sensation genährt. Auf der neuen Piste Vertigine in Cortina d'Ampezzo überraschte vor allem Simon Jocher (Garmisch): Er belegte mit 1,58 Sekunden Rückstand hinter dem Tagesbesten Dominik Paris (Italien) Rang zwei. Trainingsläufe haben aber nur bedingt Aussagekraft, Jocher etwa verfehlte knapp ein Tor.

Dreßen ist in diesem Winter noch kein Rennen gefahren. Zuletzt nahm er beim Weltcup in Garmisch-Partenkirchen am Abfahrtstraining teil, verzichtete dann aber auf einen Start und fuhr auf der Kandahar nur als Vorläufer. "Für mich war es heute wichtig", sagte er am Freitag, "dass ich den nächsten Schritt mache. Dass ich bestimme, was da runter passiert, und nicht der Berg. Ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen."