"Fußball-Überschuss": Bielefeld-Kapitän Klos stellt Entfremdung fest

Persönlich halte auch er "relativ wenig von diesem ganzen Fußball-Überschuss" in der aktuellen Phase und führte als Beispiel die Corona-Infektion von Bayern-Star Thomas Müller bei der Klub-WM an: "Das ist für mich ein Beleg dafür, dass in der jetzigen Pandemie-Zeit solche Geschichten nicht zwingend notwendig sind. Überspitzt formuliert kann man den Eindruck gewinnen: Wir leben in einer weltweiten Pandemie, aber selbst wenn jetzt noch zwei Drittel der Welt in Flammen stehen würden, dann würden wir immer noch Fußball spielen müssen."