Bundesliga, FC Schalke 04: Bentaleb winkt Startelf - Gross erklärt Comeback

Trainer Christian Gross stellt Nabil Bentaleb einen Startelf-Einsatz in Aussicht. Bei der Begnadigung des Suspendierten haben mehrere Spieler Einfluss genommen.

Möglich, dass der 26-jährige Algerier am Samstagabend in Berlin (Bundesliga: Union Berlin - Schalke 04, Sa. ab 18.30 Uhr im Liveticker) in der Startelf steht.