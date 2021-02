FC Schalke 04: Wie ein Ex-Dortmunder den Mustafi-Transfer einfädelte

Gross verrät: Diese Rolle spielte ein Ex-Dortmunder bei Schalke-Transfers

Ex-BVB-Profi Degen lotst Mustafi zu Schalke

"Und er fragte, ob Liverpool an Ozan Kabak interessiert sei - so wusste Philipp, dass Schalke Kabak möglicherweise an Liverpool abgeben könnte - und er Mustafi zu Schalke bringen könnte", erklärte Gross.

Rechtsverteidiger Degen spielte von 2005 bis 2008 für Borussia Dortmund, ehe er zum FC Liverpool wechselte. In der Saison 2010/11 kehrte er auf Leihbasis in die Bundesliga zurück, bestritt unter Gross beim VfB Stuttgart krankheitsbedingt aber nur drei Spiele. 2016 beendete Degen seine Karriere bei seinem Jugendklub FC Basel, seither ist der 37-Jährige als Berater tätig.

Gross: Schalke klopfte im Herbst zum dritten Mal bei ihm an

Gross verriet zudem, dass Schalke im Herbst schon zum dritten Mal bei ihm anklopfte: "Früher traf mich der legendäre Manager Rudi Assauer mal in Zürich und vor zwei Jahren gab es auch Kontakt. Da war ich gerade mit meinem ägyptischen Verein in Angola unterwegs, und es passte nicht."

Der aktuelle Sportvorstand Jochen Schneider habe dann "Mitte, Ende Herbst" lose angefragt, später sei es in Basel zu einem Treffen gekommen. "Ich habe nach dem Gespräch in Basel um eine Woche Bedenkzeit gebeten und spürte: Jetzt will ich es machen. Ich sagte mir einfach: Diese Chance wird in meinem Berufsleben nie mehr kommen", verriet Gross. (Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga)