FC Bayern: Klub-WM als Krönung für Hansi-Flick nach verpasstem Welttrainer-Titel

463 Tage hat Hansi Flick beim FC Bayern benötigt, um in 68 Pflichtspielen sechs Titel einzufahren!

Statt Flick wurde Jürgen Klopp zum Welttrainer gekürt. Klopp war überrascht, Flick enttäuscht. Die FIFA teilte seinerzeit mit, dass es ein enges Rennen war, am Ende waren die beiden sogar punktgleich.

Welttrainer: Wie Klopp Flick hinter sich ließ

Flick hatte unter den Fans und Journalisten die Nase vorn. Klopp hatte die meisten Stimmen von Kapitänen und Trainern der Nationalmannschaften gewonnen. Zwar stimmten die europäischen Nationaltrainer mehrheitlich für den Bayern-Trainer, Klopp aber hatte große Mehrheiten in Asien, Afrika, in der Karibik und in Ozeanien.