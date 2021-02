Uerdingen bestreitet Heimspiele fortan in Lotte - erste Partie fällt aus

Uerdingen spielt Heimspiele in Lotte © FIRO/FIRO/SID

Fußball-Drittligist KFC Uerdingen wird seine restlichen Heimspiele in der laufenden Saison im Stadion in Lotte austragen.

Die spielleitende Stelle des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat eine entsprechende örtliche Verlegung der Partien in Abstimmung mit dem KFC und dessen Insolvenzverwalter sowie den Sportfreunden Lotte veranlasst. Der Umzug ist erforderlich, da der KFC Uerdingen aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr in der Lage ist, seine bisherige Spielstätte in Düsseldorf zu nutzen.