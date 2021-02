Poulsen vor Duell mit Liverpool in Budapest: "Ein bisschen wie ein Auswärtsspiel"

Die Achtelfinal-Partie gegen den englischen Meister und Teammanager Jürgen Klopp steigt am kommenden Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) in der ungarischen Hauptstadt. In Leipzig konnte das Spiel nicht stattfinden, da die Einreise aus Corona-Mutationsgebieten wie Großbritannien nach Deutschland derzeit verboten ist. Das Rückspiel steht am 10. März in Liverpool an der Anfield Road an.