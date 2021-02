Snowboardcross-WM: Deutsches Team startet nicht

Idre Fjäll (SID) - Die deutschen Snowboardcrosser müssen ihre Medaillenhoffnungen bei der WM wegen des Ausfalls von Jana Fischer (Löffingen) für den Team-Mixed-Wettbewerb in Idre Fjäll/Schweden begraben. Fischer hatte bei einem Sturz im Einzelrennen am Donnerstag eine leichte Gehirnerschütterung erlitten. Ärzte und Trainer meldeten das deutsche Team, für das außerdem der WM-Fünfte Martin Nörl (Adlkofen) vorgesehen war, vom Rennen am Freitag ab.