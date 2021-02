Poulsen begeistert von Nagelsmanns Ehrgeiz: "Als ob es das Champions-League-Halbfinale wäre"

Stürmer Yussuf Poulsen vom Bundesligisten RB Leipzig ist vom Wetteifer seines Trainers Julian Nagelsmann angetan. "Wenn er mit uns spielt, ist er so ehrgeizig, als ob es das Champions-League-Halbfinale wäre", sagte der Angreifer im SID -Interview über seinen Coach, der im Training gerne mal mitkickt: "Man sieht es im Alltag - er ist ein sehr ehrgeiziger Typ."

Der Ehrgeiz eint Nagelsmann mit Jürgen Klopp, der am kommenden Dienstag (21.00 Uhr) mit dem FC Liverpool im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League in Budapest wartet. "Sie sind beide emotionale Trainer, die ihre Emotionen auf dem Platz rauslassen - das ist die größte Ähnlichkeit", so Poulsen.