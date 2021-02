VfB Stuttgart: Rechtsanwälte mit Urteil zu Datenaffäre

Eine vom VfB beauftragte Anwaltskanzlei zieht eine niederschmetterndes Urteil zu den Untersuchungen des Daten-Skandals. Mehrere Bosse werden in Frage gestellt.

Weil das mutmaßliche Guerilla-Marketing, für die die Daten wohl verwendet wurden, Einfluss auf die Stimmabgabe bei der Mitgliederversammlung 2017 gehabt habe, sei der Entschluss zur Ausgliederung der Profiabteilung in eine Aktiengesellschaft daher "anfechtbar". Die Anwälte kommen zu dem Schluss, dass in den beim VfB in die Affäre involvierten Personen "dienst- und vereinsrechtliche Konsequenzen" drohen.