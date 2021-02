FC Bayern, Klub-WM: Flick-Team zurück in München

Nach seinem Titel bei der Kub-WM landet der FC Bayern wieder in München. Auch Ex-Coach Guardiola gratuliert - und "lockt" mit einem siebten Titel.

Nach dem sechsten von sechs möglichen Titeln endete der erfolgreiche Kurztrip des deutschen Rekordmeisters zur Klub-WM am Freitagmorgen mit der Landung in München.

"MiaSanChampi6ns", twitterte der FC Bayern aus dem Flieger unmittelbar nach dem Touch Down.

Die Gratulanten standen Schlange nach dem historischen Finalsieg über Tigres UANL aus Mexiko (1:0). So sendete der frühere Bayern-Coach Pep Guardiola eine 49-sekündige Videobotschaft via Twitter .

Guardiola witzelt - und "lockt" mit siebtem Titel

"Großer Glückwunsch an die gesamte Bayern-Familie für diesen unglaublichen Erfolg. Wir sind so stolz, ich bin so stolz", sagte der spanische Coach von Manchester City und erlaubte sich noch ein Späßchen.