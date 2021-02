Manchester City: Ilkay Gündogan spricht über Karriereende bei Citizens

Dank Peps Taktik-Kniff: Deshalb ist Gündogan so gut wie nie

Wenn es nach Ilkay Gündogan geht, darf seine fußballerische Laufbahn gern bei Spitzenreiter Manchester City in der Premier League ausklingen.

"Die Art und Weise, wie hier gearbeitet wird, nicht nur sportlich, sondern auch alle Bereiche drumherum, habe ich in dieser Art und Weise noch nie gesehen in meiner Karriere", erklärte der 30 Jahre alte deutsche Nationalspieler in einem Sky-Interview.