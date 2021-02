Rolfes überzeugt von vermehrter Datenerfassung im Fußball: "Keine Modeerscheinung"

Sportdirektor Simon Rolfes vom Bundesligisten Bayer Leverkusen ist überzeugt von der Bedeutung der vermehrten Datenerfassung im Profifußball. Die neuen Techniken seien keine Modeerscheinung, sagte der 39-Jährige dem Nachrichtenportal t-online. "Vielleicht hat man irgendwann eine Art Glaskugel vor sich und kann sagen: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 75 Prozent fällt in den nächsten 90 Sekunden ein Tor. Das wäre sicherlich interessant."

In Zukunft sollen mit "Realformationen: Trends", "Angriffszonen" und "Most Pressed Player" drei neue Kategorien bei den Übertragungen hinzukommen. "Alles, was vorhersagbar ist, ist spannend", betonte Rolfes. Die Kombination der Match Facts stehe dabei im Fokus.