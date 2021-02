Biathlon-WM: Groß geht es nach positivem Coronatest "sehr gut"

Der viermalige Olympiasieger Ricco Groß traut den deutschen Biathleten am Freitag nach dem Debakel zum WM-Auftakt in Pokljuka einen Spitzenplatz zu.

Der viermalige Olympiasieger Ricco Groß traut den deutschen Biathleten im Sprint am Freitag (14.30 Uhr/ARD und Eurosport) nach dem Debakel zum WM-Auftakt in Pokljuka einen Spitzenplatz zu. "Jedes Rennen werden die Karten neu gemischt", sagte der Cheftrainer der Österreicher dem SID. Groß selbst befindet sich nach einem positiven Coronatest in Isolation, dem 50-Jährigen gehe es aber "sehr gut".