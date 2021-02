Australian Open: Krawietz/Hanfmann scheitern an Herbert/Mahut

Kevin Krawietz (l.) und Yannick Hanfmann scheitern in Melbourne © Imago

Krawietz/Hanfmann scheitern im Doppel-Wettbewerb an den Franzosen Herbert und Mahut. Hanfmann hatte den am Knie verletzten Mies ersetzt.

French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Yannick Hanfmann sind im Doppel-Wettbewerb der Australian Open in der zweiten Runde ausgeschieden.

Hanfmann hatte den am Knie verletzten Andreas Mies (Köln) ersetzt, an dessen Seite Krawietz 2019 und 2020 die French Open in Paris gewonnen hatte.