FC Bayern, Klub-WM: Lewandowski als Co-Trainer - Flick freut's

Irgendwann zwischen 21.50 Uhr und 22.00 Uhr Ortszeit in Doha ist Robert Lewandowski am Donnerstagabend vom Stürmer zum Co-Trainer geworden ­– und nach dem 1:0-Erfolg gegen Mexiko-Klub Tigres zum strahlenden Sieger.

"In der ersten Halbzeit habe ich gemerkt: Flanken wir ein bisschen mehr, dann kann was passieren. Dann haben wir in so einer Situation das Tor geschossen, weil die Innenverteidiger viel nach außen geschoben haben. Joshua hat dann geflankt, ich habe um den Ball gekämpft”, erklärte der 32-Jährige auf SPORT1-Nachfrage: "Das habe ich in der Halbzeit gemeint: Spielen wir einfachen Fußball und kreieren mehrere Optionen, kann das immer etwas bringen. Zum Glück haben wir es geschafft."