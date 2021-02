Formel 1: Fernando Alonso bei Radtraining von Auto angefahren

Formel-1-Rückkehrer Fernando Alonso ist gut sechs Wochen vor dem Start der neuen Saison in einen Autounfall verwickelt worden.

Der 39-Jährige unternahm am Donnerstag eine Trainingsfahrt mit dem Rennrad in der Schweiz, als es zu dem Zwischenfall kam. Das bestätigte sein Team Alpine, das bis zum vergangenen Jahr unter dem Namen Renault an den Start ging. (Rennkalender der Formel 1 2021)