Lionel Messi: Das spricht für einen Wechsel von Barcelona zu PSG

Die Wechselgerüchte um Lionel Messi zu Paris Saint-Germain werden lauter. SPORT1 erklärt, was für einen Wechsel zu PSG spricht - und was dagegen.

Zwar hatte Lionel Messi den FC Barcelona im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris Saint Germain durch einen Foulelfmeter in Führung gebracht, doch im Anschluss brachen bei den Katalanen alle Dämme.

Am Ende stand ein 1:4. Die nächste Schmach nach dem 2:8 gegen den FC Bayern in der vergangenen Saison. Und das fast sichere Aus. ( Spielplan und Ergebnisse der Champions League )

Die Frage ist ohnehin: Wie geht es mit ihm weiter? Sein Vertrag läuft nach dieser Saison aus, Messi wäre dann ablösefrei. Und womöglich zieht es ihn zu jenem Klub, der Barca und den Superstar am Dienstagabend böse abgewatscht hat.

PSG ist einer der wenigen Vereine, die sich den Argentinier leisten könnten. Entsprechend ist in Frankreich schon eine kleine Messi-Mania ausgebrochen: So bildete die Zeitschrift France Football auf der Titelseite das Urgestein der Katalanen im PSG-Trikot ab.

SPORT1 zeigt, was für einen Wechsel zu Paris spricht – und was dagegen.

Bei PSG würde Messi auf seinen guten Freund Neymar treffen . Beide spielten von 2013 bis 2017 gemeinsam in Barcelona, gewannen 2015 im Finale gegen Juventus Turin die Champions League.

Neymar: Möchte wieder mit Messi zusammenspielen

"Ich möchte wieder mit Messi zusammenspielen. Das ist das, was ich am meisten möchte. Er könnte auch hier bei mir spielen, kein Problem. Wir müssen das im nächsten Jahr machen", sagte Neymar, dessen Vertrag bei PSG 2022 ausläuft, im Dezember zu ESPN .

Der Brasilianer erinnert sich: "Ich war davor zu weinen, weil es für mich überhaupt nicht lief. Da kam Messi in der Halbzeitpause zu mir. Er sagte mir, ich solle einfach mein Spiel machen, ich solle der Spieler sein, der ich immer war. Er meinte: 'Du musst du selbst sein. Du musst nicht zurückhaltend sein, weil du neben mir oder Andres Iniesta spielst.'"

Südamerikaner könnten Messis Integration erleichtern

Doch nicht nur Neymar sprach sich schon für einen Messi-Wechsel in die französische Hauptstadt lautstark aus. Auch Landsmann Angel Di Maria betonte unlängst, dass er ab der kommenden Saison auch auf Klubebene mit Messi zusammenspielen möchte.

"Jeder große Spieler in der Welt ist bei PSG jederzeit willkommen", sagte der 48-Jährige, der seine Spielerkarriere bei den Newell's Old Boys in Rosario startete. Bei dem Klub, wo auch Messi zwischen 1995 und 2000 gespielt hatte, bevor er nach Europa wechselte.