Anzeige

Skispringen, Alpin, Langlauf: Alle Weltcups in Norwegen abgesagt Ski-Weltcups in Norwegen abgesagt

Nicht zu realisieren: Norwegen sagt alle Ski-Weltcups ab © AFP/SID/CHRISTOF STACHE

SID

Die Einreisebeschränkungen im Rahmen der norwegischen Corona-Maßnahmen verhindern die weitere Austragung von Ski-Weltcups der Saison 2020/21.

Wegen der Einreisebeschränkungen im Rahmen der norwegischen Corona-Maßnahmen sind alle verbleibenden Ski-Weltcups der Saison 2020/21 in dem skandinavischen Land abgesagt worden. Der Weltverband FIS teilte mit, dass sich Norwegens Verband außer Stande sieht, die Wettbewerbe auszurichten.

Dies betrifft den Alpin-Weltcup in Kvitfjell (4. bis 7. März), das Saisonfinale der Skilangläufer in Oslo (12. bis 14. März) und Lillehammer (19. bis 21. März), den Weltcup der Kombinierer in Oslo (13./14. März) sowie die komplette Raw-Air-Tour der Skispringer und Skispringerinnen vom 12. bis 21. März.

Anzeige

Noch nicht abgesagt ist das Weltcup-Finale der Biathleten vom 16. bis 21. März in Oslo, das nicht in den Bereich der FIS, sondern in den der Internationalen Biathlon Union (IBU) fällt.

Ende der Wintersport-Saison Ende März

Ob es Ausweich-Termine und -Ausrichter geben wird, ließ die FIS offen. Norwegen hatte die Ende Januar verkündeten Einreisebeschränkungen, die zunächst für 14 Tage gelten sollten und bereits zu Absagen von Weltcups geführt hatten, am Mittwoch verlängert.

Sollten die Wettkämpfe ersatzlos ausfallen, würden danach die Alpinen in Lenzerheide/Schweiz (15. bis 21. März), die Kombinierer in Schonach (20./21. März) sowie die Skispringer (26. bis 28. März) und Skispringerinnen (20. bis 28. März in Nischni Tagil und Tschaikowski) nach aktuellem Stand die Saison noch fortsetzen.