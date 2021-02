NBA: Toronto Raptors spielen Saison in Tampa zu Ende

Die Toronto Raptors beenden die Spielzeit in Tampa © AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/Mike Ehrmann

Die Toronto Raptors werden die NBA-Saison nach ihrem unfreiwilligen Umzug nach Tampa auch in Florida beenden, da sie nicht zurück nach Kanada dürfen.

Die Toronto Raptors werden die Saison der NBA nach ihrem unfreiwilligen Umzug nach Tampa auch in Florida beenden. Das gab das einzige kanadische NBA-Team am Donnerstag bekannt.

Die Raptors, Champion von 2019, trainieren derzeit in der vierten Etage eines Hotels in einem Ballsaal, dort wurde über den Teppich Basketball-Parkett verlegt. Gespielt wird in der Amalie Arena, mehr als 2000 km von Toronto entfernt.