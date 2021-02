Formel 1: Sprintrennen schon 2021 möglich - Motor-Entwicklungsstopp ab 2022

Sprintrennen in der Formel 1 sind eventuell bald möglich © AFP/SID/MARK THOMPSON

Die Teams der Formel 1 unterstützen eine Einführung von Sprintrennen schon in der anstehenden Saison. Eine Entscheidung soll bis zum Auftakt fallen.

Die Teams der Formel 1 unterstützen eine Einführung von Sprintrennen schon in der anstehenden Saison. Wie der Automobil-Weltverband FIA am Donnerstag im Anschluss an eine Sitzung der Formel-1-Kommission mitteilte, habe die Idee eines neuen Qualifying-Formats für einige der 23 Grands Prix "breite Unterstützung" erfahren. (Rennkalender der Formel 1 2021)