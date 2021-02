Klub-WM, Finale: FC Bayern in der Einzelkritik gegen Tigres

Das Team von Trainer Hansi Flick kämpfte den mexikanischen Klub UANL Tigres im Finale der Klub-WM mit 1:0 nieder und sicherte sich so den sechsten Titel innerhalb eines Jahres.

Ohne den vorzeitig abgereisten Jerôme Boateng und den positiv auf Corona getesteten Thomas Müller zeigte sich die Flick-Elf von Anfang an entschlossen, das Finale für sich zu entscheiden. Spielerisch war aber noch Luft nach oben.

BENJAMIN PAVARD: Licht und Schatten beim Matchwinner! Der Franzose startete mit einigen Unsicherheiten und Fehlpässen. Im Spielaufbau mit Schwächen, nach vorne kaum mit Akzenten. Stand bei seinem Treffer in Stürmer-Manier goldrichtig und staubte aus kurzer Distanz ab. SPORT1 -Note: 3

NIKLAS SÜLE: Stark im Zweikampf, wechselhaft bei der Spieleröffnung. In der neuformierten Viererkette harmonierte der Boateng-Ersatz gut mit seinen Nebenleuten, ließ wenig anbrennen. Machte mit seiner Robustheit den leichtgewichtigen Tigres-Angreifern das Leben schwer. Auch Gignac kam dank ihm kaum zur Geltung. SPORT1 -Note: 3

LUCAS HERNANDEZ: Spielte seinen Part in der linken Innenverteidigung äußerst abgeklärt. Wie Süle nicht wirklich gefordert, wirkte agiler im Spielaufbau als sein Nebenmann. SPORT1 -Note: 3

ALPHONSO DAVIES: Zeigte im Ansatz, weshalb ihn die Bayern-Fans lieben. Der Kanadier wirkte spritzig und schaltete sich immer wieder ins Offensivspiel des Triple-Siegers ein. Zeigte ein paar starke Dribblings. Vergab in der ersten Hälfte eine gute Konterchance leichtfertig. SPORT1 -Note: 2,5

Boateng: So angefasst reagiert Flick

DAVID ALABA: Der Österreicher durfte wieder einmal auf seiner Lieblingsposition ran – und überzeugte. Harmonierte gut mit Nebenmann Kimmich. Gerade in der Anfangsphase mit viel Vorwärtsdrang und klugen Pässen in die Spitze. Leitete so einige gefährliche Aktionen ein. SPORT1-Note: 2,5