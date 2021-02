Borussia Dortmund: Trainer Edin Terzic über Kabinen-Knall nach Freiburg-Pleite

Am Sonntag wurde es nach der 1:2-Pleite gegen Freiburg offenbar etwas ungemütlicher in der schwarz-gelben Kabine. Edin Terzic fand deutliche Worte und versuchte seine BVB-Schlaffis wachzurütteln.

SPORT1 hatte vor wenigen Tagen noch darüber berichtet, dass einige Spieler der Ansicht sind, dass Terzic die schlechten Leistungen des Teams zu schonend aufarbeite und dass der 38-Jährige zu sehr betone, was gut gelaufen sei, anstatt härter mit den Spielern ins Gericht zu gehen ( BVB hält an Edin Terzic fest - trotz wachsender Zweifel )

Delaney: "Da braucht man manchmal diese Ehrlichkeit"

Auf SPORT1-Frage sagt der Trainer, der nur zwei der letzten sechs Spiele gewinnen konnte, auf der Pressekonferenz vor dem Hoffenheim-Heimspiel (Samstag 15.30 Uhr im LIVETICKER): "In der Rolle des Trainers gibt es eine Sache, die mir nicht so passt: Als Trainer darf jeder sauer sein auf dich, aber wenn du mal Kritik äußert oder sauer bist, wird das nicht so gerne gehört."