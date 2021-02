Champions League: Achtelfinale Chelsea - Atlético steigt in Bukarest

Der FC Chelsea wird für das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Atlético Madrid nicht in die spanische Hauptstadt reisen.

Trainer Thomas Tuchel und der FC Chelsea werden für ihr Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Atlético Madrid nicht in die spanische Hauptstadt reisen. ( Spielplan und Ergebnisse der Champions League )

Wie die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Mittwoch mitteilte, wird die für den 23. Februar (21.00 Uhr) angesetzte Partie nach Bukarest verlegt. Grund sind auch hier Einreisebeschränkungen aufgrund der unter anderem in Großbritannien stark auftretenden Corona-Mutation. Das Rückspiel steigt am 17. März an der Stamford Bridge.