2. Bundesliga: Holstein Kiel, Hannover, Paderborn live im TV, Stream, Ticker

Holstein Kiel war zuletzt wieder gut in Form © Imago

Die Mannschaft von Trainer Ole Werner trifft in einem ungleichen Duell am Freitag auf die Würzburger Kickers. Der Tabellendritte geht als klarer Favorit ins Spiel und könnte mit einem Sieg sogar die Tabellenspitze übernehmen ( Tabelle: 2. Bundesliga ).

Denn der KSV liegt nur noch zwei Zähler hinter Spitzenreiter Hamburger SV, der erst am Samstag beim Spiel gegen Greuther Fürth nachziehen könnte, ins Geschehen ein. Und die Formkurve kann sich in den letzten Wochen wahrlich sehen lassen. Vier der letzten fünf Spiele wurden gewonnen. In der Liga sind die Kieler seit fast einem Monat ohne Niederlage, zudem wurde nach dem FC Bayern mit Darmstadt 98 noch einen weiterer Konkurrent aus dem DFB-Pokal geworfen.