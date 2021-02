Wasserballer mit fünf Neulingen zur Olympia-Qualifikation

Anzeige

SID

Die deutschen Wasserballer nehmen mit einer neuformierten Mannschaft die Olympia-Qualifikation in Rotterdam (14. bis 21. Februar) in Angriff. Bundestrainer Hagen Stamm muss in Dennis Eidner, Ben Reibel (beide Duisburg), Tobias Preuß und Kevin Götz (beide Hannover) auf gleich vier der 13 Spieler verzichten, die bei der WM 2019 mit Platz acht überzeugt hatten. Die Gründe für die Ausfälle reichen von Verletzung bis Rücktritt.

"Das ist für uns schon ein Rückschlag", sagte Stamm, der seinen aktuellen Spielern aber voll vertraut: "Wir haben eine gute Mischung aus jüngeren und erfahrenen Spielern in der Mannschaft." Das Team konnte sich in einer sechswöchigen Vorbereitung in der Sportschule der Bundeswehr in Warendorf einspielen.

Für das Qualifikations-Turnier, bei dem die letzten drei der insgesamt zwölf Tokio-Startplätze vergeben werden, nominierte Stamm stattdessen fünf Spieler, die über keine Erfahrung bei größeren Turnieren verfügen: Fynn Schütze (Hannover), U19-Akteur Zoran Bozic (Esslingen), Torhüter Florian Thom (Potsdam), Aleks Sekulic (beide Spandau) und Marc Gansen (Duisburg). Aufgrund der Coronavirus-Pandemie erlaubt der Schwimmweltverband FINA neben dem regulären 13er-Kader die Nominierung zweier Backup-Spieler. Diese dürfen aber nur als Ersatz für komplett ausgeschiedene Akteure eingesetzt werden.