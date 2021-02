Bundesliga Spielplan: Topspiele des FC Bayern gegen BVB und Leipzig terminiert

Die Deutsche Fußball Liga hat die zeitgenaue Terminierung der Spieltage 24 bis 28 in der Bundesliga und der zweiten Liga bekannt gegeben.

Dabei wurden unter anderem die Anstoßzeiten für zwei Topspiele des FC Bayern veröffentlicht. Der deutsche Rekordmeister trifft am 24. Spieltag bekanntlich auf Borussia Dortmund. Der Klassiker steigt diesmal am Samstag, den 6. März. Los geht's im Duell der beiden besten Mannschaften der Vorsaison um 18.30 Uhr.

Am 3. April steht der FCB dann Leipzig gegenüber. Auch diese Partie wird samstags um 18.30 Uhr ausgetragen.

Weitere Highlights: Eintracht Frankfurt trifft im Verfolgerduell am 28. Spieltag auf den VfL Wolfsburg. Genauer: Am Samstag, den 10. April um 15.30 Uhr. Das Berliner Derby steigt am Ostersonntag (27. Spieltag, 4. April, 18 Uhr).