Biathlon-WM: Keine Überraschungen bei deutschen Sprint-Teams

Die deutschen Biathleten am Freitag im Sprint © AFP/SID/MARCO BERTORELLO

Angeführt von Sprint-Olympiasieger Arnd Peiffer starten die deutschen Biathleten bei der WM in Pokljuka in die Einzel-Wettbewerbe. Der deutsche Skiverband (DSV) nominierte Peiffer, Erik Lesser, Benedikt Doll und Johannes Kühn für den Sprint über 10 km am Freitag (14.30 Uhr).