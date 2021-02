NBA2K21: Point God Stockton - Headliner der Northwest Division

Fünf von sechs Division-Packs sind inzwischen erschienen. Jedes einzelne überzeugte mit Spieler-Versionen lang vergangener Tage, so auch in der neuen Northwest-Ausgabe.

Nur noch acht Tage bis die vierte Saison im NBA 2K21 MyTeam-Modus endet. Bis dahin gilt es, noch alle verfügbaren Ressourcen aufzubringen, um am Ende die magische Marke von 150.000 XP im Seasonpass zu erreichen und damit die Galaxy-Opal-Version von Kawhi Leonard sein Eigen nennen zu können.

Northwest Division: Nächster Headliner-Point-God

Der langjährige Point Guard der Utah Jazz und kongeniale Partner von Karl Malone erhält mit der neuen 96er-Pink-Diamond-Version seine bisher zweite Karte im aktuellen MyTeam-Modus. Seine bis dahin erste 93er-Diamond-Ausgabe zählte lange Zeit zum Besten, was auf den kleineren Position aufgestellt werden konnte. Allerdings gehörte sie auch zu den berüchtigten Glitched-Karten und hatte damit vor allem was das Slashing angeht einen mehr als unrealistischen Dunking-Wert. Der neue John Stockton wird wohl deutlich näher am Original sein - keine/kaum Dunks, gute Defense, sehr guter Distanzwurf, überragende Defense.