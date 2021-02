Australian Open: Salvatore Caruso und Fabio Fognini mit heftigem Zoff

Fast vier Stunden dauerte der Kampf der beiden Tennis-Stars um den Einzug in die dritte Runde bei den Australian Open. Am Ende setzte sich Fognini in einem Fünf-Satz-Krimi im Tiebreak durch, aber selbst nach Spielende bekämpften sich die Spieler noch weiter und lieferten sich ein hitziges Wortgefecht.