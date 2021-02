Brady nach Bootsparade mit Schlagseite: "Nur ein bisschen Avocado-Tequila"

Gegen den Alkohol kann auch der große Tom Brady nichts ausrichten: Nach der Siegesparade von Super-Bowl-Champion Tampa Bay Buccaneers auf mehreren Booten hatte der Footballstar mächtig Schlagseite. Sichtlich betrunken torkelte der Quarterback an Land.

Das Video machte schnell im Internet die Runde, Brady teilte es selbst bei Twitter und schrieb: "Hier gibt's nichts zu sehen...nur ein bisschen Avocado-Tequila." Der Eintrag war garniert mit Tippfehlern (Noting to see her...just litTle avoCado tequila).