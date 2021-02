Australian Open: Rafael Nadal von Zuschauerin beschimpft

Zuschauerin stört Nadal - und muss gehen

Nadal gegen Underdog souverän weiter

Wird Nadal alleiniger Grand-Slam-Rekordsieger?

Nadal trifft in Runde drei auf den Briten Cameron Norrie. Er strebt in Melbourne seinen zweiten Triumph nach 2009 an. Der Mallorquiner hatte zuletzt mit Rückenproblemen zu kämpfen, konnte aus diesem Grund auch nicht beim ATP Cup in Melbourne spielen.