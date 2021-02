Felix Magath über Uli Hoeneß als DFB-Präsident und Manuel Neuer bei Schalke

Hoeneß, so der ehemalige Bundesliga-Trainer, wäre "sicher einer, der den DFB nach vorne bringen würde." Aktuell steht Fritz Keller dem Verband vor. Also der Mann, denn Hoeneß noch 2019 als die "richtige Wahl" bezeichnet hatte.

Magath verband seinen Vorschlag gleich noch mit Vorwürfen an den DFB: "Ich habe bisher keinen gehört oder gesehen, der in der Lage war, irgendwo sportlich was zu verändern, was dem Sport gut getan hätte." Hoeneß könne genau dies tun, meinte Magath, der von 2004 bis 2007 bei den Bayern unter Hoeneß arbeitete. Dessen größter Verdienst beim Erschaffen der Weltmarke FC Bayern sei Vor allem die Zusammensetzung des Aufsichtsrats gewesen: "So einen gibt es nicht nochmal."