VfB hofft auf Kapitän Castro - Matarazzo freut sich auf Khedira

Bundesligist VfB Stuttgart hofft am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) gegen Hertha BSC auf den Einsatz seines Kapitäns Gonzalo Castro. Der 33-Jährige soll nach einem Muskelfaserriss im Oberschenkel am Freitag das Abschlusstraining absolvieren. Ob Castro dann schon eine Option für das Spiel sei, "ist noch offen", sagte VfB-Coach Pellegrino Matarazzo. Es werde eng.

Im Blickpunkt steht am Samstag die Rückkehr des früheren VfB-Profis Sami Khedira, der 2007 mit den Schwaben Meister geworden war. "Der VfB kann stolz sein, einen so großartigen Spieler entwickelt zu haben. Auch wenn man seine Karriere anschaut: Er hat vom Gefühl her alles gewonnen. Es tut der Bundesliga gut, so einen Spieler zurückzugewinnen. Es freut mich, auf ihn zu treffen", betonte Matarazzo.